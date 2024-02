Med socialnimi partnerji usklajene rešitve o delitvi dobička med zaposlene obtičale na finančnem ministrstvu

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 5. februarja - Predstavniki sindikatov, delodajalcev in gospodarskega ministrstva so lani uskladili osnutek novega zakona o udeležbi delavcev pri dobičku in opcijskem nagrajevanju, a se je zataknil na finančnem ministrstvu, kjer imajo nanj številne pripombe. Kot kaže, bodo spremembe lahko luč sveta ugledale šele z drugimi napovedanimi davčnimi spremembami.