Azijske borze večinoma sledile padcu v ZDA

Tokio, 1. februarja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes večinoma znižali. Sledili so sredinemu trendu z newyorških borz, ki so padle, potem ko je ameriška centralna banka Fedeal Reserve (Fed) naznanila, da v marcu še ne bo znižala obrestnih mer, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.