Kralji pred premorom za tekmo zvezd All-Star prekinili črn niz

Nashville, 1. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so pred premorom za tekmo zvezd All-Star v severnoameriški ligi NHL gostovali v Nashvillu. Kralji so premagali Nashville Predators s 4:2 in tako boljše volje odhajajo na krajši premor, saj so prekinili črn niz štirih zaporednih porazov. Kopitar ni osvojil točke.