Zuckerberg se je v kongresu javno opravičil za ogrožanje varnosti otrok na platformah Mete

Washington, 1. februarja - Glavni izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg se je v sredo javno opravičil za vse nevarnosti, ki so jim izpostavljeni otroci na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, potem ko so ga skupaj z vodilnimi pri drugih podobnih podjetij senatorji več ur zasliševali na to temo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.