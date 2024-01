Newyorške borze končale v rdečem

New York, 31. januarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Sredino trgovanje na Wall Streetu se je končalo z močnimi padci osrednjih indeksov. Vlagatelji so se negativno odzvali na besede predsednika Ameriške centralne banke Fed Jeroma Powella, da Fed marca ne bo znižal obrestnih mer, poroča poljska tiskovna agencija PAP.