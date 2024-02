Adele avgusta na štirih koncertih v Münchnu

München, 4. februarja - Britanska zvezdnica Adele je v sredo napovedala, da bo avgusta obiskala Nemčijo in nastopila na štirih koncertih v Münchnu. To bodo prvi nastopi pevke, znane po uspešnicah, kot so Easy On Me, Someone Like You in Rolling in the Deep, v celinski Evropi po letu 2016, piše nemška tiskovna agencija dpa.