ZPS: Izposoja smuči se splača za smuko do 15 dni

Ljubljana, 3. februarja - Izposoja smuči je lahko zanimiva za dnevno ali tedensko smučanje, ne pa tudi za celo sezono, saj bi v tem primeru za izposojene smuči odšteli že skoraj toliko kot za nove, so ocenili na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). "Čez prst se izposoja splača vsem, ki v sezoni ne zberejo več kot 10 do 15 smučarskih dni," so zapisali.