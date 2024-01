Newyorške borze uvodoma brez enotne smeri

New York, 31. januarja - Newyorške borze so trgovalni dan začele brez enotne smeri. Padce delnic beležijo predvsem tehnološka podjetja, potem ko sta Microsoft in Alphabet dan prej predstavila četrtletne poslovne rezultate. Vlagatelji obenem čakajo na odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve glede morebitnih sprememb obrestne mere.