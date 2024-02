V CD s serijo literarnih večerov Salon z razgledom

Ljubljana, 4. februarja - V Cankarjevem domu (CD) so pripravili serijo literarnih večerov Salon z razgledom, na katerega so povabili mlade književnike, da bi skozi pogovore predstavili njihova literarna razmišljanja. Štirje pogovorni večeri se bodo do konca leta zvrstili v dvorani Alme Karlin, prvi bo na sporedu večer pred kulturnim praznikom.