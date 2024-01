Inšpektorji v lanskem nadzoru delavcev v gozdu odkrili več nepravilnosti

Ljubljana, 31. januarja - Inšpektorji so v lanskem nadzoru pod drobnogled vzeli 35 izvajalcev del v gozdu. Na področju zagotavljanja njihove strokovne usposobljenosti večinoma niso odkrili nepravilnosti, so jih pa 30 ugotovili na področju spoštovanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu, so sporočili s kmetijskega ministrstva. Nadzor bodo opravljali tudi letos.