V SD pričakujejo, da bo premier podal predlog za razrešitev Švarc Pipan

Ljubljana, 31. januarja - V SD pričakujejo, da bo premier Robert Golob predlagal razrešitev ministrice Dominike Švarc Pipan. Poudarjajo, da so kot stranka podali jasen signal, premierjevo odločitev pričakujejo čim prej. Ostri so tudi do Švarc Pipan, ki po besedah predsednice SD Tanje Fajon s prstom kaže na druge, ne prevzema odgovornosti, v izjavah pa da laže in manipulira.