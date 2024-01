Zaradi del na nekaterih železniških odsekih nadomestni avtobusni prevozi

Zaradi obnove postaje Laze, začetka prenove postaje Litija ter vzdrževalnih del na progi Trbovlje-Hrastnik bodo nadomestni prevozi od 3. februarja do 14. marca organizirani na progi Ljubljana-Litija.

Kot so pojasnili na Slovenskih železnicah (SŽ), se bodo dela na območju železniške postaja Laze izvajala ob neprekinjeni zapori tira 3. Izvedli bodo celotno demontažo obstoječega tira z vgradnjo novega spodnjega in zgornjega ustroja ter navezavo na nov peron. Sočasno se bodo nadaljevala dela na gradnji samega zunajnivojskega dostopa. Na železniški postaji Litija je predviden še začetek prenove postaje in ureditev novega zunajnivojskega dostopa.

Na progi Litija-Ljubljana bo namesto nekaterih vlakov organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Avtobusi bodo imeli v nekaterih primerih zaradi zagotavljanja zvez odhod tudi prej, kot bi imel vlak po rednem voznem redu, so opozorili na SŽ.

Sočasno z izvedbo del na investicijskih projektih nadgradnje na postaji Laze bodo izvajali tudi redna vzdrževalna dela, s katerimi zagotavljajo varnost železniškega prometa na odseku proge Hrastnik-Trbovlje. Od 5. februarja do 14. marca bodo tako v času izven glavne prometne konice med 7.30 in 13.40 izvajali dnevne zapore posameznega tira.

Ker bo promet potekal le po enem tiru v obe smeri, lahko pride do krajših zamud vlakov, so zapisali na železnicah.

"V času del je naš cilj, da promet poteka varno in čim manj moteno za potnike, predvsem v času prometnih konic," so zapisali na SŽ. Spomnili so, da na železniškem omrežju poteka povečan obseg tako vzdrževalnih del kot tudi investicijskih del. "To predstavlja izzive v propustnosti na posameznih odsekih prog in zahteva tudi nadomestne prevoze zaradi zapor ter posledično zamude, a dolgoročno to prinaša možnost boljših storitev za potnika," so dodali.

Potnikom se zaradi ovir v prometu opravičujejo in jih prosijo za razumevanje.