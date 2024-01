Za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2024/2025 razpisanih 11.915 mest

Ljubljana, 31. januarja - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo v četrtek objavilo razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2024/2025. Skupaj je za redni in izredni študij razpisanih 11.915 vpisnih mest, kar je 115 več kot lani, so danes sporočili z ministrstva.