Fidesovi sindikalni zaupniki vodstvom zdravstvenih zavodov predajajo preklice soglasij za nadurno delo

pripravila Domen Anderle in Katarina Bulatović

Ljubljana/Maribor/Ptuj/Celje/Murska Sobota/Slovenj Gradec/Jesenice/Brežice, 31. januarja - Sindikalni zaupniki Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so vodstvom bolnišnic začeli predajati preklice soglasij za nadurno delo zdravnikov. Bodo pa nekateri preklici v veljavo stopili v roku 30 dni. To pomeni, da bodo bolnišnice večje prilagoditve večinoma morale izvesti z marcem.