Novembrska prodaja v storitvenih dejavnostih in trgovini večja

Ljubljana, 31. januarja - Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil novembra po podatkih državnih statistikov večji za 1,4 odstotka. V storitvenih dejavnostih se je dvignil za en, v trgovini pa za pol odstotka. Najbolj je zrasel v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, in sicer za štiri odstotke.