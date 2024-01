Kitajska postala največja izvoznica vozil na svetu

Tokio, 31. januarja - Kitajska je lani prehitela Japonsko in postala največja izvoznica avtomobilov. Japonci so lani po podatkih združenja japonskih proizvajalcev avtomobilov izvozili 4,42 milijona avtomobilov, medtem ko so jih Kitajci za skoraj pol milijona več, poroča francoska tiskovna agencija AFP.