V Galeriji Photon vstajniški radikalni dokumentarni kompleks

Ljubljana, 1. februarja - V Galeriji Photon drevi odpirajo razstavo Vstajniški tokovi in vstajniške podobe, ki ponuja v vpogled multidisciplinarno raziskovanje različnih tem, med drugim smrti, nasilja, opolnomočenja in prihodnosti. Razstava prinaša tudi zanimivo in provokativno srečanje umetniških izrazov in kritičnih diskurzov.