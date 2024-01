Projekt izbora najbolj inovativnih živil praznuje desetletnico

Ljubljana, 31. januarja - Inštitut za nutricionistiko je danes podelil nagrade za najbolj inovativna živila leta 2024. Prejelo jih je 13 podjetij za 11 izdelkov, med njimi so kruh in mlečni izdelki, namazi in testenine. Ob 10. obletnici projekta so podelili še nagrade živilom, ki so v tem obdobju v svoji kategoriji posebej izstopala.