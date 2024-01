Ljubljanski policisti preiskujejo rop in drzno tatvino

Ljubljana, 31. januarja - Neznanec je v torek okoli 18. ure oropal bencinski servis na Zaloški cesti v Ljubljani. Po doslej zbranih obvestilih je vstopil v poslovalnico in tam odrinil prodajalko ter iz blagajne odtujil gotovino, nato pa s kraja zbežal. Okoli 13. ure pa je neznanec v trgovini v centru mesta iz blagajne pograbil gotovino in zbežal. Policija ju še išče.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, naj bi bencinski servis oropal moški, visok med 180 in 190 centimetri, močnejše postave, oblečen je bil v modro jakno in modre jeans hlače, na glavi je nosil masko.

Drzno tatvino pa naj bi izvršil moški, visok okoli 180 centimetrov, srednje postave, oblečen v zeleno jakno. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev obeh storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.