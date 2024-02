Zagorska občina uredila postajališče za avtodome

Zagorje ob Savi, 8. februarja - V Občini Zagorje ob Savi so zaključili projekt Camperstop, v okviru katerega so v Evroparku zgradili postajališče za avtodome. Sredstva so dobili na razpisu evropskega sklada za razvoj podeželja. Na postajališču je prostora za šest avtodomov, so sporočili z zagorske občine.