Zmaga za vodilni Boston, Knicks do osme zaporedne zmage

Boston, 31. januarja - Košarkarji vodilne zasedbe v severnoameriški ligi NBA Boston Celtics so ponoči s 129:124 premagali Indiana Pacers. Golden State Warriors so doma s 119:107 ugnali Philadelphia 76ers, košarkarji Los Angeles Lakers so v gosteh izgubili pri Atlanti Hawks s 122:138. Osmo zmago v nizu pa so dosegli New York Knicks po zmagi s 118:103 nad Utah Jazz.