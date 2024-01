Stoltenberg v ameriškem kongresu poudaril nujnost financiranja Ukrajine

Washington, 31. januarja - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg se je v torek v Washingtonu sešel z voditelji ameriškega kongresa in jih prepričeval, da je nadaljevanje vojaške pomoči Ukrajini v nacionalnem interesu ZDA, poročajo ameriški mediji. Stoltenberg je v ponedeljek in torek opravil pogovore v Pentagonu, Beli hiši in State Departmentu.