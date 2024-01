Microsoft presegel pričakovanja s poslovnimi rezultati, delnice vseeno navzdol

New York, 31. januarja - Microsoftovi četrtletni rezultati so v torek presegli pričakovanja, saj je povpraševanje po storitvah umetne inteligence povečalo prihodke tehnološkega velikana. Prihodki so v zadnjem četrtletju lani v primerjavi z enakim obdobjem 2022 narasli za 18 odstotkov na 62 milijard dolarjev, čisti dobiček pa je znašal 21,9 milijarde dolarjev.