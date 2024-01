VS ZN podaljšal mandat mirovne misije na Cipru

New York, 31. januarja - Varnostni svet ZN je v torek soglasno podaljšal mandat mirovne misije na Cipru (Unficyp) do 31. januarja 2025. V resoluciji, s katero je podaljšal mandat leta 1964 ustanovljene misije, VS ZN tudi poziva Grčijo, Turčijo in Ciper, naj se vzdržijo enostranskih ukrepov, ki bi lahko povečali napetosti na otoku.