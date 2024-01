Arsenal zmagal v Nottinghamu, Newcastle boljši od Aston Ville

London, 30. januarja - Nogometaši Arsenala so po zmagi v Nottinghamu z 2:1 in zavoljo poraza Aston Ville proti Newcastlu z 1:3 napredovali na drugo mesto, po sredini tekmi 22. kroga angleškega prvenstva med Manchester Cityjem in Burnleyjom pa lahko znova zdrsnejo na tretje. Na vrhu razpredelnice je z dvema točkama prednosti Liverpool, ki bo v sredo gostil Chelsea.