Dokumentarec o boju Celine Dion z boleznijo

New York, 2. februarja - O življenju kanadske glasbenice Celine Dion (55) in njenem boju z redko nevrološko boleznijo so posneli dokumentarni film. Svetovne pravice za film z naslovom I Am: Celine Dion režiserke Irene Taylor je pridobil Amazon MGM Studios. Film bo na voljo pri ponudniku pretočnega predvajanja Prime Video. Kdaj naj bi bil film na ogled, še ni znano.