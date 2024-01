Novi francoski premier Attal napovedal debirokratizacijo države

Pariz, 30. januarja - Novi francoski premier Gabriel Attal je v predstavitvi programa svoje vlade danes izpostavil, da želi ostati na začrtani poti in do leta 2027 znižati javnofinančni primanjkljaj pod tri odstotke bruto domačega proizvoda, in to predvsem z nadzorom proračunske porabe in ne z zviševanjem davkov. Napovedal je debirokratizacijo države.