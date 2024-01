DZ sprejel novelo zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in zakon o tržni inšpekciji

Ljubljana, 30. januarja - DZ je danes potrdil novelo zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in nov zakon o tržni inšpekciji. Glasove k prvi so prispevali tudi opozicijski poslanci, ki pa so znova izrazili nasprotovanje nekaterim določbam novele zakona o tržni inšpekciji, kot je uvedba pripravljenosti na delo inšpektorjev.