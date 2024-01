Slovenija del projekta dobave energije prek vodikovih gorivnih celic

Ljubljana, 30. januarja - Slovenija je gostila prvi sestanek mednarodnega konzorcija za projekt razvoja sistema dobave energije za vesoljske aplikacije, ki temelji na tehnologiji vodikovih gorivnih celic. V okviru projekta bodo pri razvoju komponent in podsistemov sodelovala podjetja in institucije iz Slovenije, Nemčije, Poljske, Grčije in Estonije.