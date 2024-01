SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice v finalu hokejskega DP

Ljubljana, 30. januarja - Po današnjem 6., zadnjem krogu drugega dela državnega prvenstva sta znana oba udeleženca velikega finala. SŽ Olimpiji, ki je imela prvo mesto po drugem delu že zagotovljeno, so se pridružil še igralci Sija Acronija Jesenic. Danes so Ljubljančani v derbiju po kazenskih strelih izgubili z Jeseničani s 4:5, Celjani so ugnali Triglav s 4:2.