V Galeriji DLUL Jožef Muhovič z deli o minevanju in trajanju

Ljubljana, 31. januarja - V Galeriji DLUL bodo drevi odprli razstavo Jožefa Muhoviča. Pod naslovom O minevanju in trajanju bo predstavljena serija del na papirju, ki so nastala po prebiranju dveh pesniških zbirk Milana Dekleve. Kot so zapisali v galeriji, dela tematizirajo minevanje in trajanje v naših življenjih in tudi v življenju na razstavi predstavljenih del.