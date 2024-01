Na Celjskem in Koroškem obravnavali tri hujše prometne prekrške

Ravne na Koroškem/Celje, 30. januarja - Policisti so v zadnjih dneh na Celjskem in Koroškem obravnavali tri hujše prekrškarje v cestnem prometu. Na Ravnah na Koroškem je voznica pod vplivom alkohola povzročila prometno nesrečo in odpeljala s kraja, voznik v Celju je vozil precej nad omejitvami, turškega voznika pa so oglobili zaradi nepravilnosti pri prevozu izrednega tovora.