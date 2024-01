HSE bo začel dobivati elektriko iz Ugljevika

Ljubljana, 30. januarja - Družbe HSE, EGS-RI, RiTE Ugljevik in ERS so danes podpisale pogodbe, ki določajo začetek dobave elektrike in način izplačila odškodnine zaradi nedobavljene elektrike med letoma 2011-2021, ki jo je HSE dosegel v arbitraži. Elektriko bodo začeli dobavljati v četrtek, odplačevanje odškodnine pa se bo začelo 30. junija letos.