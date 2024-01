V pripravi nova družbena pogodba za vzgojo in izobraževanje

Ljubljana, 30. januarja - Partnerstvo za kakovost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju je objavilo nabor dokumentov o izzivih šolskega prostora in predlaga novo družbeno pogodbo. Avtorji so prepričani, da si to področje zasluži premišljeno razpravo. Na ministrstvu obžalujejo, da svojih razmišljanj niso želeli prispevati v procesu priprave nacionalnega programa.