DZ potrdil nove zakonske rešitve pri obdavčitvi podjetij in upravljanju nedonosnih terjatev bank

Ljubljana, 30. januarja - Poslanci so sprejeli novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter zakon o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank, s katerima se v slovenski pravni red prenaša določbe evropskih direktiv. V opozicijski SDS so bili ob tem kritični do, kot pravijo, prepogostega spreminjanja zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.