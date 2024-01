Velenjska in šoštanjska občina z več ukrepi za nižjo ceno ogrevanja

Velenje, 30. januarja - Velenjska in šoštanjska občina bosta občanom za znižanje stroška toplote za ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode pomagala s toplotnim dodatkom višini 40 odstotkov stroškov dejanske porabe toplote, vendar največ do 150 evrov mesečno. Hkrati bo na februarskih položnicah upoštevana šest odstotkov nižja cena variabilnega dela toplote.