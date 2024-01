Organizatorji odpovedali letošnji festival MetalDays

Velenje, 30. januarja - Potem ko so organizatorji festivala MetalDays decembra napovedali prve nastopajoče za letošnjo izvedbo, ki bi drugič zapored potekala ob Velenjskem jezeru, so na družbenih omrežjih sporočili, da letošnji festival odpovedujejo in ga spet pripravijo leta 2025. Med razlogi so navedli lanske poplave, ki so posledično vplivale tudi na festival.