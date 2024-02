NIJZ: Največ okužb s kampilobaktrom in salmonelo zabeležili v Pomurju

Ljubljana, 3. februarja - Po podatkih NIJZ je bilo letos do začetka tega tedna prijavljenih 43 primerov kampilobaktrskih in 13 primerov salmonelnih okužb. Enako kot lani so največ primerov obeh okužb zabeležili v pomurski statistični regiji. Za kampilobakteriozo je zbolelo največ otrok do prvega leta starosti, za salmonelozo pa odraslih med 65 in 74 let.