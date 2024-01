Daljinski plavalci že na poti v Doho

pripravil Aleksander Gasser

Ljubljana, 30. januarja - V Dohi se v četrtek z nastopi umetnostnih plavalk in skakalcev v vodo začenja svetovno prvenstvo v plavanju in vodnih športih. Danes so na Arabski polotok že odpotovali Špela Perše, Katja Fain in Nik Peterlin, ki jih konec tedna čaka nastop na 10 km v daljinskem plavanju, kjer bodo v prvi vrsti lovili olimpijsko normo za igre poleti v Parizu.