Nafta zaradi zaostrovanja napetosti na Bližnjem vzhodu znova dražja

Singapur, 30. januarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Na gibanja cen še naprej vpliva zaostritev napetosti na Bližnjem vzhodu, ki bi se lahko še stopnjevale. Neposredni spopad med ZDA in Iranom velja za veliko nevarnost, potem ko so bili konec tedna v napadu z brezpilotnim letalom v Jordaniji ubiti trije ameriški vojaki.