Moški, ki je spravil v javnost Trumpove davčne podatke, obsojen na pet let zapora

Washington, 30. januarja - Ameriška zvezna sodnica Ana Reyes je v ponedeljek v Washingtonu nekdanjega pogodbenika zvezne davčne službe Charlesa Littlejohna obsodila na pet let zaporne kazni, ker je časopisu New York Times pred nekaj leti posredoval podatke o davčnih napovedih bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa in drugih znanih oseb, poroča televizija NBC.