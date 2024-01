AfD zavrača pomen množičnih protestov proti skrajni desnici v Nemčiji

Berlin, 29. januarja - Voditelji nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) so množične proteste proti stranki in drugim skrajno desnim skupinam v Nemčiji danes zavrnili kot odvračanje pozornosti od težav v državi in obupan poskus pridobivanja političnih točk nasprotnikov stranke pred ključnimi deželnimi volitvami septembra v vzhodni Nemčiji.