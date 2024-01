SŠK: Predlog zakona o medijih omejuje versko svobodo in uredniško avtonomijo

Ljubljana, 29. januarja - Koordinacija katoliških medijev pri Slovenski škofovski konferenci meni, da je predlog zakona o medijih, ki je v javni razpravi do 31. januarja, v nasprotju z ustavo in mednarodnimi pogodbami, saj omejuje zagotovljene svoboščine. Vlada s tem omejuje uredniško avtonomijo, gospodarsko pobudo in versko svobodo, so ocenili na novinarski konferenci.