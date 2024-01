Vreme: Pretežno jasno

V torek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in v Vipavski dolini do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo delno jasno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla, ki bo možna tudi ob morju.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad vzhodno Evropo. V višinah se nad našimi kraji zadržuje suh in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči in v torek bo večinoma jasno. Jutri zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo občasno zadrževala tudi ob severnem Jadranu.