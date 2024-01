Ljubljanska borza: Največ zanimanja za Cinkarno Celje

Ljubljana, 29. januarja - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je prvi dan novega tedna zvišal za 0,83 odstotka. Najbolj so ga potisnile navzgor delnice Cinkarne Celje, ki so bile s 375.000 evrov sklenjenimi posli tudi najbolj prometne. Dražje kot v petek so sicer končale dan vse delnice v indeksu razen Save Re. Skupni promet je dosegel nekaj več kot milijon evrov.