Zajc: Očitno sem ustvarjen za polete

Ljubljana, 29. januarja - Za Timijem Zajcem do svetovnega prvenstva v poletih, na katerem je osvojil bron in zlato, ni posebej uspešna sezona. Še na poljski turneji je bil svetovni prvak z velike skakalnice v Planici bolj ali manj videti nebogljen, daleč od dosežkov, s katerimi bi bil zadovoljen. A na letalnici je kot že nekajkrat doslej spet oživel in osvojil dve kolajni.