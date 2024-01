Iran in Pakistan napovedala okrepitev dialoga

Islamabad, 29. januarja - Iran in Pakistan sta se danes zavzela za okrepitev dialoga v luči zmanjšanja napetosti po nedavnih zračnih napadih med državama. Iranski zunanji minister Hosein Amir Abdolahian je danes na obisku v Islamabadu ocenil, da se nedavnih sovražnosti ne more opisati kot krizo, saj da so bili odnosi vedno zelo močni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.