V Nemčiji opozarjajo na nevarnost črevesne okužbe v hrvaški Istri

Zagreb, 29. januarja - Nemški inštitut za globalno zdravje Heidelberg je pri najmanj 23 pacientih, ki so oktobra bivali v kampih v hrvaški Istri, diagnosticiral črevesno nalezljivo bolezen kriptosporidioza, so sporočili z inštituta. V Nemčiji in Veliki Britaniji se zato že pojavljajo opozorila pred potovanjem na Hrvaško zaradi nevarnosti pred morebitno okužbo.