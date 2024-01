ZZZS lansko leto zaključil s 76,3 milijona evrov primanjkljaja, ki so ga krili z lastnimi sredstvi

Ljubljana, 29. januarja - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je po prvi oceni leto 2023 zaključil s primanjkljajem prihodkov nad odhodki v višini 76,3 milijona evrov, ki so ga pokrili z lastnimi sredstvi, in sicer iz ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Stanje lastnih virov konec leta 2023 je tako znašalo le 8,8 milijona evrov.