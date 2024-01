Snežne razmere v visokogorju

Nevarna so tudi še redka mesta z napihanim snegom na območjih, kjer sneg še ni preobražen. Tam se lahko ob večji obremenitvi sproži plaz suhega kložastega snega. Številna območja so trda in poledenela, zato je velika nevarnost zdrsa.

Na prisojnih pobočjih se je sneg vsakodnevno ojužil in ponoči pomrznil, na izrazitih prisojah je vedno več kopnih mest. Snežna odeja je že v veliki meri preobražena. V senčnih legah je sneg skorjast in se večinoma predira. Vetru izpostavljene lege so trde in pomrznjene, ponekod je spihano do tal ali do stare, trde podlage. Ponekod so še prisotne stare klože, ki so večinoma dobro sprijete s podlago.

Ta teden se bo nadaljevalo obdobje suhega vremena. Temperature bodo nadpovprečno visoke za ta del leta. Danes, v ponedeljek, bo jasno z nekaj popoldanske koprenaste oblačnosti. Pihal bo šibak veter spremenljive smeri. Temperatura na 1500 metri bo okoli 4 stopinje Celzija, na 2500 metri okoli 1 stopinje Celzija. V torek bo pretežno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo šibak veter večinoma južnih in zahodnih smeri. Temperatura na 1500 metri bo okoli 5 stopinj Celzija, na 2500 metri okoli 2 stopinji Celzija. V sredo in četrtek bo delno jasno z občasno povečano srednjo in visoko oblačnostjo.

Snežna odeja se bo še naprej stabilizirala, ta proces bo bolj izrazit na prisojnih območjih (v senčnih legah se stanje snežne odeje ne bo izrazito spreminjalo). Čez dan se bo ojužila, ponoči pa pomrznila. Na prisojah se lahko predvsem na strmih travnatih pobočjih še sproži kakšen plaz mokrega snega, a postopno bo tega vse manj. V visokogorju bodo glavna nevarnost območja napihanega snega predvsem v bližini grebenov ter v grapah, kamor je veter nanesel snega. Ob večji obremenitvi se tam lahko sproži kložasti plaz.